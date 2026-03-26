تمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية وفروج الريش لنهاية شهر نيسان القادم

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، اليوم الخميس، قرارين منفصلين بتمديد العمل بالقرار المتضمن السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، وفروج الريش، لغاية 2026/04/30.

ونص قرار اللجنة الصادر اليوم ذو الرقم /7/ لعام 2026 الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على قناة التلغرام، على تمديد العمل بالقرار رقم /5/ لعام 2026، المتضمن السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، وذلك لغاية 2026/04/30، بهدف تنظيم استيراد مستلزمات قطاع الدواجن، وضمان استقرار السوق المحلية، واستمرار العملية الإنتاجية، ونظراً لاستمرار الحاجة إلى دعم التوازن في توفر مدخلات الإنتاج.

بينما نص القرار ذو الرقم /8/ لعام 2026، على تمديد العمل بالقرار رقم /6/ لعام 2026، المتضمن السماح باستيراد فروج الريش، وذلك لغاية 2026/04/30، بهدف تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب استمرار الحاجة إلى دعم التوازن بين العرض والطلب.

وكلّفت اللجنة إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرارين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

‏وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي، قرارين بتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، لغاية الثالث من شهر آذار الحالي، على أن تخضع المهلة للتقييم قبل انتهاء المدة المحددة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والسماح باستيراد فروج الريش خلال شهر رمضان المبارك فقط.