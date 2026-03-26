انخفاض أسعار الذهب 300 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الخميس، بمقدار 300 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجّله أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15900 ليرة مبيعاً، و15550 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13600 ليرة مبيعاً، و13250 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4505 دولارات.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

