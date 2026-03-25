سوريا والأردن تبحثان تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك ومتابعة الملفات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، أهمية استمرار التواصل وتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن خطوات متقدمة نحو زيادة التبادل التجاري، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل، إضافة إلى بحث إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، تسهم في دعم الاقتصادين الوطنيين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية في البلدين.

