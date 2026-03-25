وزارة الطاقة: إعادة التسديد بالليرة السورية لأصحاب محطات الوقود لتحقيق التوازن المالي

دمشق-سانا

أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة السورية ياسر غزال اليوم الأربعاء، أن إعادة التسديد بالليرة السورية لأصحاب محطات الوقود جاء لتحقيق التوازن المالي، وحمايتهم من تقلبات سعر الصرف، بما يضمن استمرارية عملهم واستقرار نشاطهم ضمن السوق المحلية.

وأوضح غزال في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن الإشكالية التي واجهها أصحاب محطات الوقود خلال الفترة الماضية نتجت عن تسديد قيمة المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي في حين تتم عمليات البيع للمواطنين بالليرة السورية، الأمر الذي أوجد فجوة في سعر الصرف، انعكست سلباً على هوامش أرباحهم.

ولفت غزال إلى أن وزارة الطاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تتابع بشكل حثيث أي تحديات تشغيلية قد تواجه القطاع، وتعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يعزز استقرار سوق المحروقات ويحافظ على انسيابية التوريد وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وأصدرت الشركة السورية للبترول /SPC/ في وقت سابق اليوم قراراً يقضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، والجهات المعنية.