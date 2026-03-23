سعر الذهب يرتفع 900 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 900 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الرابعة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15650 ليرة جديدة مبيعاً، و15150 ليرة جديدة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13350 ليرة جديدة مبيعاً، و12850 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.