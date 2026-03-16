الحرب تشعل أسواق الطاقة.. أسعار النفط تقفز مع تصاعد مخاوف الإمدادات

تعيش أسواق الطاقة العالمية موجة جديدة من الاضطراب، مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ورد طهران عليها، ما أعاد المخاوف القديمة من تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، المنطقة التي تُعد الشريان الحيوي لسوق النفط العالمي.

ومع اتساع رقعة التوتر، قفز خام برنت فوق حاجز 100 دولار للبرميل، واقترب الخام الأمريكي من المستوى نفسه، مدفوعين بما يعرف بـ “علاوة المخاطر الجيوسياسية” التي ترفع الأسعار كلما تهددت مناطق الإنتاج أو طرق الشحن.

المضائق البحرية في قلب الأزمة

يمثل مضيق هرمز محور القلق الأكبر، إذ يمر عبره ما بين 20 و21 مليون برميل يومياً، أي نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن أي تعطّل في الملاحة داخل هذا الممر سيشكل صدمة فورية للأسواق، نظراً لغياب البدائل القادرة على استيعاب هذه الكميات خلال فترة قصيرة.

ومع تصاعد التوترات العسكرية، باتت شركات الشحن تتعامل مع المضيق، باعتباره منطقة عالية المخاطر، ما ينعكس مباشرة على الأسعار.

ولم يقتصر التصعيد على تهديد طرق الشحن، بل طال أيضاً منشآت نفطية حساسة في المنطقة، حيث تتابع الأسواق عن كثب التطورات في جزيرة خرج، مركز التصدير الرئيسي للنفط الإيراني، إذ يرى اقتصاديون أن أي توقف طويل في هذا المرفق سيقلص المعروض العالمي، ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، وخصوصاً إذا امتدت الهجمات إلى منشآت أخرى في الخليج.

مخزونات الطوارئ كخيار مؤقت

في مواجهة الارتفاعات المتسارعة، ناقشت الدول الصناعية إمكانية السحب من احتياطياتها الاستراتيجية لتهدئة الأسواق، وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذا الخيار قد يخفف الضغوط مؤقتاً، لكنه لن يكون كافياً إذا طال أمد الحرب أو أثرت مباشرة في الإنتاج أو طرق النقل، فالمخزونات الاستراتيجية صُممت لامتصاص الصدمات القصيرة، لا لمواجهة أزمات طويلة الأمد.

ورغم توسع مصادر الطاقة عالمياً، لا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثل قلب سوق النفط العالمية، إذ تنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية، وتمتلك أكبر الاحتياطيات المؤكدة، كما تمر نسبة كبيرة من صادرات الطاقة عبر ممرات بحرية ضيقة، ما يجعل أي توتر أمني قادراً على تحريك الأسعار فوراً، ولهذا يرى خبراء الطاقة أن مستقبل السوق سيظل مرتبطاً بشكل مباشر بمسار الحرب في المنطقة.

تقديرات المؤسسات المالية

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية إلى أن استمرار التوتر قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، ووفق غولدمان ساكس، فإن أي تعطّل واسع للإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، وخصوصاً إذا تضررت البنية التحتية أو أغلقت طرق الشحن، كما نقلت رويترز عن محللين توقعاتهم، بأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار النفط والغاز.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار النفط على قطاع الطاقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، فزيادة أسعار الوقود ترفع تكاليف النقل والصناعة، وتدفع معدلات التضخم للصعود، وخصوصاً في الدول المستوردة للطاقة.

ومع تزايد التوقعات بأن الأسعار قد تتجاوز 120 دولاراً للبرميل إذا تعطلت الإمدادات أو تضررت الملاحة في هرمز، تبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات العسكرية في المنطقة.