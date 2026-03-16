مدير عام هيئة الاستثمار يبحث مع رئيس بعثة سوريا في بلجيكا فرص التعاون الاستثماري

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع رئيس بعثة سوريا لدى بلجيكا، عبد اللطيف الدباغ فرص التعاون الاستثماري مع بروكسل والاتحاد الأوروبي، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الشركات البلجيكية والأوروبية الرائدة.

وناقش اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة، الأولويات والفرص المتاحة، وتحديد مسارات عمل مشتركة تضمن تفعيل التعاون مع المؤسسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل وصول المستثمرين الأوروبيين إلى الفرص الواعدة في سوريا، بما ينسجم مع رؤية الدولة في توسيع الشراكات الدولية وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الهيئة والبعثة السورية في بروكسل، بما يدعم حضور سوريا الاستثماري على الساحة الأوروبية، ويسهم في جذب الشركات ذات الخبرة والاستثمارات النوعية الداعمة لخطط التنمية الوطنية وإعادة الإعمار.

