20 مليون دولار لدعم الحوكمة المالية.. منحة جديدة من البنك الدولي لسوريا

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة المخصصة لسوريا، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والمقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، تمثل محطة جديدة في مسار تطور العلاقة بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بعد عقود من الانقطاع.

وأوضح برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الخميس، أن المنحة وهي الثانية التي تقدم لسوريا، تهدف إلى رفع كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة، مشيراً إلى أن من أبرز مكوّناتها، إنشاء قسم لإدارة المساعدات المالية (SEAFS) ضمن الوزارة، ليتولى تنسيق المشاريع الوطنية والدولية، وتعزيز الرقابة والانضباط المالي على المساعدات المالية المقدّمة عبر مختلف القنوات.

ووجّه وزير المالية الشكر لمجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، لأنه يدعم جهود تعزيز حوكمة إدارة المالية العامة في سوريا، معرباً عن أمله بأن يرى سوريا مدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس المساهمين، حيث ستُناقش مشاريع بمنح تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، تغطي قطاعات متعددة، وذلك بدعم وتنسيق من وزارة الخارجية والمغتربين.

وكان البنك الدّولي وافق في الخامس والعشرين من شهر حزيران الماضي على المنحة الأولى بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.