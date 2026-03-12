الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب “بـأكبر اضطراب” لإمدادات النفط في التاريخ

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت “بأكبر اضطراب” في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

وأوضحت الوكالة في تقرير نقلته فرانس برس، أن الحرب دفعت منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الخام انخفض حالياً بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى مليوني برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية بما في ذلك المكثفات.

وأشار التقرير على وجه الخصوص، إلى انخفاضات كبيرة في الإمدادات من العراق وقطر والكويت والإمارات والسعودية. إضافةً إلى أن مضيق هرمز ،الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، بات مغلقاً فعلياً على خلفية التهديدات الإيرانية.

ونتيجة لذلك، قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يومياً في آذار، مع توقُّع أن يتم تعويض تخفيضات الإنتاج في الشرق الأوسط جزئياً بزيادة الإنتاج من دول خارج أوبك ومن كازاخستان وروسيا.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.