لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة دمشق تقرّ خطوات عملية لتعزيز دور المرأة الاقتصادي

دمشق-سانا

ناقشت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماعها الدوري الثاني، برئاسة نادين شاوي، خطط عملها للمرحلة المقبلة، وأقرت حزمة قرارات عملية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم الشباب والخريجين.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الغرفة بدمشق، إطلاق مسار تعاون مع جامعات حكومية وخاصة لوضع آلية عملية لربط الخريجين المتفوقين بسوق العمل مباشرة، بالتنسيق مع عدد من الشركات المهتمة، ضمن خطة مدروسة تضمن استدامة المشروع واستثمار الطاقات الشابة.

كما بحثت اللجنة تفعيل دورها المجتمعي عبر التواصل مع الجهات التربوية وإطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المهني والاقتصادي لدى الطلبة، إلى جانب التحضيرات الأولية لمؤتمر سيدات الأعمال، حيث جرى استعراض ثلاثة مقترحات لمكان انعقاده ومحاوره، مع تشكيل لجان تخصصية لدراستها.

وفي سياق تعزيز الشراكات، أقرت اللجنة عقد اجتماعات مع منظمات وجمعيات فاعلة، وإطلاق منصات إعلامية للتعريف بأنشطتها، إلى جانب خطوات تشجيعية لانتساب سيدات الأعمال إلى الهيئة العامة للغرفة، بما يعزز حضور المرأة في العمل الاقتصادي المؤسسي.

وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830 وتعد من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتهدف إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال تقديم الدعم والمعلومات والاستشارات للتجار والشركات، وتمثيل مطالبهم أمام الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.

وانتخبت الهيئة العامة للجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق 7 عضوات جديدات للجنة، من أصل 11 مرشحة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة في الثامن من كانون الثاني الماضي.