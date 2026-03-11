افتتاح فرن آلي في معرة النعمان بريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي

إدلب-سانا

افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر الحسن، ومدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، والمديرة التنفيذية لمنظمة WFB، اليوم الأربعاء، الفرن الآلي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، أن افتتاح الفرن يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج مادة الخبز وتأمينها للمواطنين في مدينة معرة النعمان وريفها، حيث يسهم الفرن الجديد في إضافة خطوط إنتاجية تدعم الطاقة الإنتاجية، وتساعد على تلبية احتياجات السكان من مادة الخبز بشكل أفضل.

وأكدت الوزارة أهمية هذه الخطوة في تحسين واقع الخدمات الأساسية، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لتأمين الخبز، باعتباره من المواد الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن تشغيل الفرن سيساعد في تخفيف الضغط عن المخابز القائمة، وضمان استمرارية توفر الخبز في المنطقة.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة، على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل وتشغيل المخابز، في عدد من المناطق، بهدف تعزيز إنتاج الخبز، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار توافر المادة في الأسواق.