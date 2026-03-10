الخزانة الأمريكية ترحب بإعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي

واشنطن-سانا

رحبت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بإعلان مصرف سوريا المركزي إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك رسمياً لأول مرة منذ عام 2011.

وقالت الخزانة الأمريكية في تدوينة على منصة “إكس”: “كان رفع العقوبات مجرد الخطوة الأولى لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب التاريخية لعظمة وازدهار سوريا”.

وأضافت: “تعمل وزارة الخزانة الأمريكية مع الحكومة الجديدة لإعادة دمج سوريا بشكل مسؤول في النظام المالي العالمي، وترحب بالإعلان التاريخي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، أن حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أُعيد تفعيله رسمياً لأول مرة منذ عام 2011”.

وأعلن مصرف سوريا المركزي في الـ 28 من شباط الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حسابه لديه، في خطوة تعكس تقدماً مؤسسياً في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية، وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

