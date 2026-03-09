الرقابة تكشف اختلاساً بمليار و640 مليون ليرة قديمة في قرى الشام بريف دمشق

دمشق-سانا

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية، قضية اختلاس وتزوير بلغ أثرها المالي ملياراً و640 مليون ليرة سورية قديمة، في قرى الشام بريف دمشق، وذلك في إطار متابعة الجهاز لملفات الفساد المرتكبة خلال فترة النظام البائد.

وأوضح الجهاز عبر قناته على تلغرام، أن التحقيقات أظهرت قيام رئيس مجلس قرى الشام بريف دمشق باختلاس مبلغ مالي قدره مليار و640 مليون ليرة سورية قديمة، عبر ارتكاب سلسلة من المخالفات والتجاوزات المالية المرتبطة بمنح رخص وتسوية مخالفات البناء.

وبيّنت نتائج التحقيق حصر المسؤولية برئيس المجلس، حيث تمّت إحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس والتزوير، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، بعد ثبوت ارتكاب المخالفات وما ترتب عليها من ضرر بالمال العام بلغ ملياراً و640 مليون ليرة سورية قديمة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة يمثلان أولوية في عمله الرقابي، سعياً لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف في الرابع من الشهر الجاري قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة من “الكوات” النقدية التابعة للمصرف التجاري السوري في معبر نصيب الحدودي، ومطار دمشق الدولي، تجاوز أثره المالي مليوناً و400 ألف دولار، وذلك بعد عمليات تدقيق في المخالفات المرتكبة، خلال فترة النظام البائد.