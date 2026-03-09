سعر نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار للمرة الأولى منذ 4 أعوام

واشنطن-سانا

تخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للذهب الأسود، عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ تموز 2022، مدفوعاً بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، أنه: “عند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13.84 بالمئة ليصل إلى 103.48 دولاراً”.

وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية يوم الجمعة الماضي، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الحرب ستستمر حتى “استسلام إيران الكامل”، وتجاوز سعر خام برنت، 92 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وعقب تصريح ترامب كذلك، وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، المقابل الأميركي له، لفترة وجيزة إلى 90.48 دولاراً للبرميل، بزيادة تجاوزت 11 بالمئة.