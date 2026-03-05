غرفة صناعة دمشق تطلق برنامج “ابدأ وحسّن مشروعك” بالتعاون مع العمل الدولية

دمشق-سانا

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي العالمي في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع “ابدأ وحسّن مشروعك”، وذلك في مقر الغرفة اليوم الخميس.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي في كلمته خلال فعالية إطلاق البرنامج على القيمة المضافة التي يقدمها هذا التدريب للمشاركين، مشدداً على أهمية الاستمرارية في تنظيم مثل هذه الدورات النوعية، نظراً لدورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعا المولوي المشاركين إلى تقديم تقييماتهم الشفافة للبرنامج، بهدف ضمان تطوير المحتوى التدريبي مستقبلاً، بما يلبي احتياجاتهم الفعلية، ويعزز فرص نجاح مشاريعهم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال عبر مسار تدريبي متكامل يرتكز على معايير دولية، ويتألف من حزمتين متكاملتين لتوليد فكرة المشروع، والبدء الفعلي به، حيث يستهدف التدريب شريحة واسعة تشمل رواد الأعمال الطامحين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخريجين الباحثين عن فرص العمل الذاتي، وأصحاب المشاريع الخدمية والرقمية.

وتناولت الجلسات التدريبية تنمية الفكر الريادي واكتشاف الفرص الاستثمارية في السوق، وتحليل المنافسين وتحديد الميزة التنافسية، وتقدير التكاليف وسياسات التسعير، إضافة إلى الإدارة المالية والتدفقات النقدية، وأسس الترويج الحديثة والتواصل الفعال مع العملاء.

واعتمدت هذه المرحلة منهجية منظمة العمل الدولية التفاعلية، ما يتيح للمتدربين دراسة وإدارة المشاريع بأسلوب تفاعلي، ويسهم في صقل مهارات اتخاذ القرار، وتزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات السوق.

ويأتي هذا التدريب في إطار الشراكة الاستراتيجية بين غرفة صناعة دمشق وريفها ومنظمة العمل الدولية، لتعزيز ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.