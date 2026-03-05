أسعار النفط والذهب ترتفع جرّاء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‑ الإيرانية

واشنطن-سانا

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تنامي المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز فترةً أطول، ومحدودية المعروض مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‑ الإيرانية.

ووفقاً لموقع قناة سي إن بي سي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% لتصل إلى 84.41 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 4% مسجّلة 77.59 دولاراً للبرميل.

وتوقّفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لما يقرب من خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بشكل شبه كامل لليوم الخامس على التوالي منذ اندلاع الحرب.

كما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وفي التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 5179.3 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.6% مسجّلاً 5167.81 دولاراً للأونصة، كما زاد السعر الفوري للفضة بنحو 1.3% ليصل إلى 84.52 دولاراً للأونصة.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً بوصفه ملاذاً آمناً، بنحو 20% منذ بداية العام وحتى الآن، مسجّلاً مستويات قياسية متتالية في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالمياً.