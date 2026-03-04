مهلة للمستثمرين في عدرا الصناعية حتى نهاية الشهر الجاري لتجديد رخص البناء

ريف دمشق-سانا

طالبت إدارة المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق جميع المستثمرين في المدينة المخصصين بمقاسم، ولم يشيدوا أبنية عليها استصدار رخص بناء أو تجديد رخص البناء، للمباشرة بالبناء واستثمار تلك المقاسم.

وأمهلت الإدارة، وفق تعميم لها اليوم الأربعاء، المستثمرين حتى نهاية الشهر الجاري، مشددةً على أنه في حال عدم التقيد بمضمون التعميم وعدم مراجعة إدارة المدينة خلال الفترة المذكورة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة النافذة، بما في ذلك إلغاء التخصيص وسحب المقسم أصولاً.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أقرت في حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.