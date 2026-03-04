لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تدعو المكاتب العقارية في سوريا إلى الإبلاغ عن البيوع المشبوهة

دمشق-سانا

دعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان جميع أصحاب المكاتب العقارية في سوريا إلى التعاون مع اللجنة، والإبلاغ عن أي حالات بيع أو عرض لعقارات أو أراض بأسعار متدنية بشكل مريب أو غير متناسب مع قيمتها السوقية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام، ومنع تهريب الأصول المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء طالب السويدان العاملين في القطاع العقاري بالإبلاغ عن أي حالات، يشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص مرتبطين بنواة النظام السابق أو من أعوانهم، أو من الخاضعين للملاحقة أو التحقيق في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، أو في حال وجود شبهات بإخفاء ملكيات، أو أموال عقارية بأسماء أشخاص آخرين.

إبلاغ إلكتروني عن المخالفات

وبين السويدان إمكانية تقديم أصحاب المكاتب العقارية هذه البلاغات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة على الموقع www.IGCC.gov.sy، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة، وتقديم المعلومات المتوافرة لديهم.

وأوضح السويدان أن قيام أصحاب المكاتب العقارية بالإبلاغ عن هذه الحالات يندرج في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، ويُعد عاملاً مهماً في تفادي أي مسؤولية قانونية، قد تنشأ في حال تبين لاحقاً أن بعض العمليات العقارية ارتبطت بمحاولات تهريب أصول، أو إخفاء أموال ناتجة عن كسب غير مشروع.

وأشار السويدان أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارات الداخلية، والإدارة المحلية، والبيئة والاقتصاد على متابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة، والتحقق من ظروفها القانونية والمالية.

وأكد السويدان أن اللجنة ستقوم بالتحقيق في أي دور محتمل لبعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات بيع أو نقل ملكيات تهدف إلى إخفاء أصول أو تهريبها، وفي حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة في مثل هذه الأفعال، ستتم إحالة الملفات إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية القطاع العقاري مسؤولية مهنية ووطنية

كما دعا السويدان جميع العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة، معتبراً أن التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة يمثل مساهمة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني، ومنع إعادة تدوير الأموال، والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.

وكان رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان، حذر في تصريح لمراسل سانا يوم أمس الثلاثاء، من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مطلقاً مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها، أو الادعاء بامتلاكه نفوذاً أو وساطة لديها.