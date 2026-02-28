اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تصدر قرارات تنظم الاستيراد خلال شهر آذار

‏دمشق-سانا

‏أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اليوم السبت، ثلاثة قرارات بالسماح باستيراد مواد في شهري آذار ورمضان، وإيقاف استيراد مواد أخرى في شهر آذار.

‏‏وحسب القرار رقم 4 الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يمنع استيراد مادتي البطاطا والفروج المجمد وأجزائه خلال شهر آذار القادم.

‌‏كما نص القرار رقم 5، على تمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، لغاية الثالث من شهر آذار القادم، على أن تخضع هذه المهلة للتقييم قبل انتهاء المدة المحددة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

بينما نص القرار رقم 6 على السماح باستيراد فروج الريش خلال شهر رمضان المبارك فقط.

وتلتزم إدارة الجمارك العامة، حسب القرارات، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامها، وعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف الواردة من البطاطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

‏وكان رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قتيبة بدوي، أصدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي، قراراً يقضي بإيقاف استيراد مادتي الصوص وبيض الفقس خلال شهر شباط الحالي.