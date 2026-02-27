اليابان تراقب حركة الين خوفاً من تراجعه

photo 2026 02 27 14 50 37 اليابان تراقب حركة الين خوفاً من تراجعه
وزيرة المالية اليابانية _ ساتسوكي كاتاياما

طوكيو-سانا

أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الجمعة، أن طوكيو تتابع حركة الين وتراجعه، في ظل مخاوف من انعكاس ضعفه على تكاليف الواردات والأجور.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن كاتاياما قولها أمام البرلمان الياباني: “نراقب حركة الين عن كثب شديد، ونحافظ على تواصل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة”، مؤكدة استمرار الحوار لضمان عدم تحقق المخاطر التي أثيرت بشأن تأثيرات سعر الصرف.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً مرتبطة بارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الطاقة والمواد الغذائية، ما قد يؤثر في القوة الشرائية للعائلات.

انطلاق بازار خيري لدعم وتمكين الأسر في دمشق بمشاركة 24 جمعية ومؤسسة خيرية
انطلاق فعاليات الدورة الـ 22 من المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” في مدينة ‏المعارض الجديدة بدمشق
ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف في السوق السورية
انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية
غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش واقع القطاع النسيجي ومنعكسات رفع الرسوم الجمركية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك