اليابان تراقب حركة الين خوفاً من تراجعه

طوكيو-سانا

أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الجمعة، أن طوكيو تتابع حركة الين وتراجعه، في ظل مخاوف من انعكاس ضعفه على تكاليف الواردات والأجور.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن كاتاياما قولها أمام البرلمان الياباني: “نراقب حركة الين عن كثب شديد، ونحافظ على تواصل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة”، مؤكدة استمرار الحوار لضمان عدم تحقق المخاطر التي أثيرت بشأن تأثيرات سعر الصرف.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً مرتبطة بارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الطاقة والمواد الغذائية، ما قد يؤثر في القوة الشرائية للعائلات.