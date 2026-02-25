ورشة في غرفة صناعة دمشق لتعزيز الجاهزية لمتطلبات التحول الرقمي

دمشق-سانا

تركزت الورشة التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها بعنوان “دعائم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي” على تقديم حلول حديثة في مجالات التصميم والإدارة الرقمية للقطاع الصناعي في سوريا، بهدف تعزيز جاهزيته للتكيف مع متطلبات العصر الرقمي.

وتناولت الورشة التي أُقيمت أمس الثلاثاء في مبنى الغرفة، بالتعاون مع رابطة المهندسين السوريين الأمريكيين وشركة “Works Design” للاستشارات الهندسية في الولايات المتحدة، تعزيز استخدام أنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب وإدارة دورة حياة المنتج.

كما تناولت إعداد المهندسين السوريين وتأهيلهم للتنافس على فرص عمل لدى كبرى الشركات العالمية، وبناء أسس تكنولوجية متينة، تسهم في جعل القطاع الصناعي السوري بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة وفاء أبو لبدة لـ سانا، أن هذه الورشة تهدف إلى دعم مسار تحديث القطاع الصناعي وتطوير عمل الصناعيين والمنشآت الإنتاجية، بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة التوريد، بالاعتماد على برامج وأنظمة عالمية تعزز التحول الرقمي وترفع مستويات الإنتاجية والجودة.

وأضافت أبو لبدة في هذا السياق: “إن رقمنة العمل الصناعي لم تعد خياراً ترفياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لمواكبة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية”.

بدوره أشار مؤسس شركة “Works Design” عمر البغا، إلى أهمية دمج المعايير التقنية المبتكرة في الصناعة، وتحقيق قفزة نوعية في السوق السورية لمواكبة التطورات العالمية، رغم التحديات التقنية والبشرية.

وتأتي هذه الورشة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات الصناعية الكبرى على المستوى العالمي، والتي تتنوع بين تحديات معرفية وسلوكية، غالباً ما ترتبط بمقاومة التغيير، وهو ما ينطبق كذلك على عدد من الشركات السورية.

وتعمل رابطة المهندسين الأمريكيين السوريين على دعم وتحسين قدرات ومهارات المهندسين الأمريكيين السوريين، من خلال التطوير التعليمي والمهني المستمر لتحقيق الازدهار وتعزيز معارفهم.