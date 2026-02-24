رئيس اتحاد غرف التجارة يبحث مع وفد بلجيكي تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مع وفد من وزارة الخارجية البلجيكية برئاسة مسؤولة العلاقات الثنائية بريجيت ستيفنز، سبُل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الاتحاد بدمشق اليوم الثلاثاء، التعاون في مجالات التحكيم التجاري والدراسات الاقتصادية عبر المركزين اللذين أنشأهما الاتحاد في هذين الاختصاصين، إضافة إلى استعراض فرص الانفتاح الاقتصادي في سوريا بعد التحرير وإلغاء قانون قيصر.

وأكد العلي ضرورة الاستفادة من الخبرات البلجيكية في دعم قطاعي التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أهمية عقد ملتقى اقتصادي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين.

كما نوّه بالدور الذي يمكن أن تقوم به غرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورغية في تنظيم هذا الملتقى، وعرض فرص الاستثمار والمساهمة في المشاريع التنموية في سوريا.

وضم الوفد البلجيكي كلاً من سفير بلجيكا لدى لبنان والقائم بالأعمال في سوريا أرنولت باولز، والسكرتير الأول في السفارة بيير لوي رينارد، وأحد مديري ميناء أنترويب – بروج ماريو ليفينز.

ويأتي اللقاء في إطار جهود اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع شبكة علاقاته مع الدول الصديقة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التعافي والتنمية.