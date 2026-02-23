غرفة تجارة ريف دمشق تستعد لإطلاق مجموعة خدمات إلكترونية جديدة

دمشق-سانا

تستعد غرفة تجارة ريف دمشق لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني الذي أنهت تطويره، ليقدم خدمات نوعية ومتكاملة للأعضاء، بما يضاهي المواقع الإقليمية، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحسين التواصل مع التجار.

وأوضح معاون مدير غرفة تجارة ريف دمشق محمد الخطيب في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن إطلاق الموقع والخدمات يأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للغرفة، والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي، وتهدف إلى تطوير خدماتها وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأمد، لتحسين بيئة الأعمال ودعم التجار والشركات، عبر تحديث بنيتها الإدارية والرقمية، وإطلاق حزمة خدمات نوعية تلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.

وبين الخطيب أن مركز خدمات التجار في الغرفة يقدم حالياً مجموعة من الخدمات بالشكل التقليدي والهادفة إلى تسهيل وتنظيم معاملات التجار والشركات، منها خدمات الانتساب وتجديد العضوية وإصدار شهادات المنشأ والكتب التعريفية وبطاقات رجال الأعمال، إضافة إلى المصادقات والخدمات الإدارية المختلفة.

وأشار الخطيب إلى أن الغرفة بدأت إعداد خطة استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تمتد حتى عام 2040، وتهدف إلى خدمة أعضاء الهيئة العامة بشكل أفضل، وتسهيل الإجراءات، وإطلاق حزمة من الخدمات المميزة والنوعية، التي تعزز دور الغرفة في دعم النشاط التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية.

بدوره، نوه الصناعي والتاجر محمد وليد البحرة بتحسن مستوى الخدمات، مؤكداً وجود تسهيلات كبيرة وسلاسة في الإجراءات مقارنة بالفترات السابقة، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات في السجل التجاري نتيجة الضغط الكبير على إصدار سجلات جديدة، ما يؤثر على بعض المعاملات، مع توقعات بتحسن الأداء مستقبلاً.

ونظمت غرفة تجارة ريف دمشق في الـ 13 من شهر كانون الأول الماضي ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية العامة للغرفة، التي تمتد بين عامي 2026 و2040، لوضع خطط عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير أداء الغرفة، وتحديث آليات عملها وتفعيل دورها في خدمة أعضائها والاقتصاد الوطني.