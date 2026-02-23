إطلاق مسار التخطيط الإستراتيجي لهيئة المواصفات والمقاييس السورية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة مسار التخطيط الإستراتيجي للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس؛ بهدف تطوير منظومة التقييس والقياس وتقييم المطابقة، وبما ينسجم مع أولويات السياسة الصناعية والتجارية للدولة، وذلك بإشراف لجنة التخطيط الإستراتيجي في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المسار الجديد يرتكز على إجراء تحليل شامل للوضع المؤسسي القائم، وتحديد الفجوات البنيوية والتنظيمية، وصياغة قضايا إستراتيجية منبثقة عن متطلبات السوقين المحلي والدولي؛ وصولاً إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوةً محوريةً نحو تحديث أدوات العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي، بما يدعم توجهات الدولة في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة ياسر عليوي أن التخطيط الإستراتيجي سيوفر إطاراً عملياً لتطوير المواصفات الوطنية، وتعزيز أنظمة القياس وتقييم المطابقة؛ بما يواكب المعايير الدولية ويخدم المنتج الوطني في مختلف القطاعات.

وتتبع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لوزارة الاقتصاد والصناعة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969 وتعمل على وضع واعتماد مواصفات ‏قياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، وتنافسيتها في ‏الأسواق المحلية والعربية والدولية.