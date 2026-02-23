استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الإثنين عند مستوياتها المسجلة أول أمس السبت، البالغة 17 ألف ليرة، بالعملة السورية الجديدة للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17 ألف ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و650 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و550 ليرة مبيعاً، و14 ألفاً و200 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.