مهرجان رمضان الخير يقدّم عروضاً مخفّضة في اللاذقية لدعم الأسر

اللاذقية-سانا

انطلقت في محافظة اللاذقية اليوم الخميس، فعاليات مهرجان “رمضان الخير” الذي تنظمه السورية للتجارة، بمشاركة واسعة من الفعاليات التجارية، بهدف توفير المواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات بأسعار تنافسية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يُقام مع بداية شهر رمضان في مختلف المحافظات، في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن الاحتكار وضعف الإقبال، وذلك عبر طرح المواد الأساسية بأسعار مخفضة وكسر حلقات الوساطة غير المبررة.

وأشار السفر إلى أن المهرجان يوفر تشكيلة واسعة من السلع، مع التزام عدد كبير من الجهات المشاركة ببيع منتجاتها بأسعار قريبة من سعر الجملة، لافتاً إلى أن تنظيم المهرجان لن يقتصر على موقع واحد في المحافظة، حيث يجري التنسيق لإقامة مهرجان آخر في صالة مختلفة، بما يوسّع نطاق الاستفادة ويعزز وصول المواد إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

بدورها، أعربت سارة حلوم، إحدى زائرات المهرجان، عن ارتياحها لإقامة هذه الفعاليات خلال شهر رمضان، مؤكدةً أنها توفر خيارات مناسبة وتخفيضات مهمة للأسر ذات الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويأتي مهرجان “رمضان الخير” ضمن جهود التدخل الإيجابي في الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، وترسيخ قيم التعاون والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

