أسعار القمح تواصل الارتفاع عالمياً وسط مخاوف من الطقس الجاف واضطراب الإمدادات

photo 2026 02 19 17 03 54 أسعار القمح تواصل الارتفاع عالمياً وسط مخاوف من الطقس الجاف واضطراب الإمدادات

واشنطن-سانا

واصلت أسعار القمح ارتفاعها في الأسواق العالمية اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، مع ازدياد المخاوف من تأثير الطقس الجاف في سهول الولايات المتحدة على إمدادات الحبوب الرئيسية.

ووفق وكالة بلومبيرغ، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها، أن يسود طقس شديد الحرارة ورياح عاصفة في مناطق زراعة القمح بسهول وسط وجنوب الولايات المتحدة خلال موسم الشتاء، محذرةً من أن عدداً من حرائق الغابات مشتعل بالفعل في المنطقة.

كما ارتفعت أسعار صادرات القمح نتيجة المخاوف من اضطراب عمليات التصدير في كل من أوكرانيا وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاغو للسلع، ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمئة في بداية تعاملات اليوم، بعد صعودها أمس بنسبة 1.8 بالمئة، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 5.55 دولارات للبوشل (البوشل يعادل 27.2 كيلوغراماً)، في حين شهدت أسعار فول الصويا والذرة تغيرات طفيفة.

