انخفاض أسعار الذهب 300 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الثلاثاء، بمقدار 300 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي استقر عليه أول أمس الأحد، البالغ 16 ألفاً و750 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ 16 ألفاً و450 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و100 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و100 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و750 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.