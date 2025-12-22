بأكثر من 115 مليون دولار… هيئة المنافسة الإيطالية تغرّم شركة “أبل”

روما-سانا

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم تغريم شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بأكثر من 115.69 مليون دولار بتهمة إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق، بينما تعتزم الشركة استئناف القرار.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها: إن أبل انتهكت قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات كما تتمتع بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها، وفرضت أيضاً شروطاً تقييدية جداً فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.

وتوصلت الهيئة إلى أنّ الشروط التي فرضتها أبل “من جانب واحد، تضر بمصالح شركائها التجاريين، وغير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية”.

من جانبها، أعربت “أبل” في بيان، عن معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية، معلنة عزمها استئناف القرار، مؤكدة أن قواعد حماية الخصوصية “تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك أبل”.

وشركة “أبل” هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مقرها كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعرف بابتكاراتها في الإلكترونيات الاستهلاكية والبرمجيات والخدمات الرقمية.