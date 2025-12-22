ارتفاع أسعار الذهب 25 ألف ليرة سورية محلياً

WSS0429 ارتفاع أسعار الذهب 25 ألف ليرة سورية محلياً

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
اختتام فعاليات معارض سوريا التخصصية… مئات العقود والتفاهمات بين الشركات والزوار
الرقابة والتفتيش تطلع الزراعة على نتائج العمل الرقابي بالقطاع الزراعي في سوريا
الاقتصاد السورية وميرسي كور تعززان الشراكة التنموية
محطة بحوث قرحتا تطور أصناف القمح وتدعم الزراعة السورية علمياً وميدانياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك