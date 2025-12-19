اختتام فعاليات معرض بيلدكس 23 للبناء والبنى التحتية في دمشق

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الـ 23 من المعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة “بيلدكس”، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية.

وأوضحت الجهة المنظمة أن المعرض استقطب نحو 19,200 زائر من المهندسين والمقاولين والمستثمرين وأصحاب القرار، مقدماً منصة حيوية لدعم النهضة العمرانية في سوريا، وفتح المجال أمام التعاون وبناء شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع وخدمات مشتركة تعزز عملية البناء والتطوير الحضاري.

وأكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن هذا المعرض شكّل فرصة مهمة لتشجيع الشركات المحلية والعربية والدولية على دخول السوق السورية، والاطلاع على الإمكانات المتاحة، وبحث سبل التعاون مع التجار والشركات الموجودة، إضافة إلى استكشاف فرص المشاريع المستقبلية.

وبين رئيس دائرة المراسم في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد سعدون أن “بيلدكس” أتاح التعريف بمهام ونشاطات الشركات والوزارات المشاركة، بما في ذلك دور وزارة الطوارئ في جميع المجالات، وعملها في تطوير اختصاصاتها وقدراتها على التعامل مع الأخطار المختلفة.

وأتاح المعرض الذي انطلق في 15 كانون الأول الجاري، الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات العمران والاستدامة، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم جهود إعادة الإعمار، ويجسد إرادة سوريا في البناء والانفتاح على العالم.