ارتفاع أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية المحلية 10 آلاف ليرة، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس، والذي بلغ مليوناً و420 ألف ليرة للغرام.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و430 ألف ليرة مبيعاً، ومليون 390 ألف ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و225 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و185 ألف ليرة شراءً.

ودعت الجمعية أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.