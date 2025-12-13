اتحاد النحالين في سوريا يوقع اتفاقية تعاون مع بنك البركة الإسلامي لدعم مربي النحل

ريف دمشق-سانا

وقع فرع اتحاد النحالين العرب في سوريا اتفاقية تعاون مع بنك البركة سوريا الإسلامي، في فرع البنك بمنطقة يعفور بريف دمشق، بهدف توفير الدعم المالي لمربي النحل.

بنود الاتفاقية

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتاح لمربي النحل الحصول على تمويل ميسر من بنك البركة سوريا الإسلامي لتجاوز التحديات في مجال تربية النحل، إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع الذين يرغبون في تطوير أعمالهم وتنميتها.

ويشمل الدعم تقديم عروض تمويل شراء نحل وعسل جاهز (تعبئة وتغليف وإعادة بيع)، ومواد مساعدة (أدوية بيطرية، ومواد تغدية)، وذلك لمدة سنة واحدة، وشراء معدات الإنتاج اليدوية والآلية كـ (خلايا خشبية، ومنضح ، وجهاز فرز ، وجهاز تصفية)، والطاقة البديلة للنشاط، وذلك حتى 3 سنوات.

وحددت الاتفاقية شرائح التمويل والضمانات المطلوبة، وتشمل الشريحة الأولى حتى مبلغ 25 مليون ليرة سورية، حيث يمكن طلب كفالة شخصية موظف، لديه رصيد بالبنك، تاجر، صناعي، صاحب مهنة …” بحسب الملف الذي يتم دراسته من قبل البنك كل حالة على حدة، دون ضمان عيني (قطعة أرض – سيارة – عقار…) يماثل المبلغ، بينما الشريحة الثانية يصل مبلغ التمويل حتى 50 مليون ليرة سورية، بكفالة شخصية أو ضمان عيني ،أما الشريحة الثالثة فيتجاوز مبلغ التمويل حدود 50 مليون ليرة سورية، بضمان عقاري.

الأوراق المطلوبة للتمويل

وحدد البنك الأوراق المطلوبة للتمويل وتشمل صورة عن الهوية الشخصية، وكتاباً من اتحاد النحالين يفيد بعدد الخلايا الموجودة لدى طالب التمويل، وكمية الإنتاج السابقة، وإشادة بسمعته المهنية ومدى التزامه بتوصيات الاتحاد، وأي وثائق إضافية كترخيص تجاري أو انتساب لغرفة الزراعة أو ملاءة مالية أو توثيق للنشاط (فواتير بيع وشراء)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يحق للبنك وبعد دراسة ملف العميل منح أو رفض طلب التمويل المقدم وبحسب سياسات وإجراءات البنك.

وحدد البنك عناوين فروعه في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، داعياً الراغبين والاستفسار عن هذا التمويل زيارة فروعه أو الاتصال عبر الرقم 011-9525.

دعم الاقتصاد المحلي

رئيس فرع سوريا لاتحاد النحالين العرب أحمد قاسو أشار، في تصريح لمراسل سانا، إلى أهمية هذه الاتفاقية في دعم تربية النحل التي تعد من الأنشطة الزراعية الحيوية، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أهمية التمويل في تعزيز قدرة مربي النحل على زيادة إنتاجهم وتحسين جودة منتجاتهم.

تطوير آليات الإنتاج وجودة العسل

ولفت قاسو إلى أن هذا التمويل سيساعد على تطوير أساليب تربية النحل بشكل مستدام، ما يسهم في حماية البيئة وزيادة التنوع البيولوجي عبر دعم النشاطات البيئية المهمة التي يقوم بها النحل في تلقيح المحاصيل الزراعية، إضافة لتطوير آليات الإنتاج وتحسين جودة العسل ومشتقاته.

وبين قاسو أن تمويل القطاع سيفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويعزز من قدرات مربي النحل على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ويسهم في فتح فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر في المناطق الريفية.

ويشكل قطاع تربية النحل في سوريا رافداً اقتصادياً، ومن ركائز التنمية الريفية في مختلف المحافظات، حيث تنتج سوريا أكثر من 30 نوعاً من العسل، وشهد العام الحالي ظروفاً استثنائية أثرت سلباً على تربية النحل وإنتاج العسل، جراء الجفاف والحرائق وانخفاض الهطولات المطرية، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمراعي الطبيعية.

ويمتلك بنك البركة سوريا الإسلامي 16 فرعاً في عدد من المحافظات، وله وجود في سوق دمشق للأوراق المالية (DSE)، ويقدم خدمات مصرفية، ويهتم بتطوير القطاع المصرفي في البلاد، ويُشارك في فعاليات اقتصادية.

يذكر أن اتحاد النحالين العرب، اتحاد مهني علمي تأسس عام 1994 في نطاق الوحدة الاقتصادية العربية ومقره الرئيس في مصر، ويهدف إلى لمّ شمل العاملين في هذا القطاع، وتوحيد جهودهم لتحقيق نسب إنتاج عالية وبناء الثروة النحلية، وأحدث فرعاً له في سوريا عام 2021، وذلك ضمن خطة دعم القطاع الزراعي وتربية النحل.