مؤسسة الكهرباء تبحث مع منظمة Mercy Corps آليات التعاون لدعم الاحتياجات في سوريا

دمشق-سانا

بحث مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي اليوم مع وفد من منظمة Mercy Corps الدولية للعمل الإنساني والتنمية، آليات التعاون في مجال دعم احتياجات قطاع الكهرباء مستقبلاً.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز متطلبات المنظومة الكهربائية، وفرص دعم المشاريع الهادفة إلى تحسين واقع النقل والتوزيع، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وشهد قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة الأضرار التي طالت البنى التحتية ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع، ما أدى إلى زيادة الحاجة لمشاريع إعادة التأهيل، وتحديث التجهيزات وتوسيع الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة بهدف توفير المعدات الفنية، وتعزيز قدرات الكوادر وتحسين أداء الشبكة الكهربائي.

يذكر أن Mercy Corps منظمة غير حكومية دولية (NGO) متخصصة في العمل الإنساني والتنمية، تأسست عام 1979، ويقع مقرّها الرئيسي في ولاية أوريغون، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى تقديم حلول إنسانية وتنموية، لا تقتصر على الإغاثة العاجلة قط، بل تشمل التنمية طويلة الأمد لتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها.