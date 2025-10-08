للمرة الأولى… سعر أونصة الذهب يتخطى أربعة آلاف دولار

طوكيو-سانا

تجاوز سعر أونصة الذهب أربعة آلاف دولار لأول مرة في تاريخ المعدن الأصفر بعد إقبال المستثمرين وسط مخاوف بشأن مسائل عدة في مقدمتها الإغلاق الحكومي الأميركي والأزمة السياسية في فرنسا.

وبلغ سعر الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية 4001.11دولار للأونصة، بعد أن ارتفع أكثر من 50 % منذ بداية العام.

وتجاوز سعر الذهب عتبة الألفي دولار مرة في آب 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19، بعد ذلك، تذبذب المعدن حول هذا السعر حتى عام 2024 حين ارتفع سعره فجأة إذ تخطى عتبة الـ2500 دولار في آب 2024، ثم عتبة الـ3000 دولار في آذار الماضي، قبل أن يصل إلى 3500 دولار في أيلول الفائت.

ويُقبل المستثمرون على شراء الذهب لحماية أنفسهم من خطر خسارة أموالهم، ولا سيّما عندما تكون التوقعات الاقتصادية قاتمة.