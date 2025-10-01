صدور نتائج الامتحان التحريري لنيل شهادة محاسب قانوني عن دورة 2024

2L6A3263 صدور نتائج الامتحان التحريري لنيل شهادة محاسب قانوني عن دورة 2024

دمشقسانا

أعلن مكتب شؤون المحاسبين القانونيين في وزارة المالية السورية صدور نتائج الامتحان التحريري لنيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2024.

ووفقاً لما نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، فإن عدد الناجحين بالامتحان الذي جرى في السادس من أيلول الماضي بلغ /51/ ناجحاً، من أصل /546/ متقدماً.

ويمكن للراغبين بالاطلاع على نتائج الامتحان وأسماء الناجحين متابعة صفحة وزارة المالية على فيسبوك أو قناتها عبر تلغرام.

وكانت وزارة المالية أجرت في السادس من أيلول امتحاناً لنيل شهادة المحاسب القانوني لدورة عام 2024، وذلك في كلية الاقتصاد بجامعتي دمشق وحلب، وفي كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص، متيحة بذلك فرصة التسجيل لمن لم يتمكنوا من التقدم في الدورة الاستثنائية السابقة، من جميع المحافظات السورية.

وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته
سوريا تخطو نحو رقمنة الشحن الطرقي
الكشف عن مستودعين للسورية للتجارة في منطقة الزبلطاني يحويان مواد تالفة منذ عام ‌‏2018‏
وزير الاقتصاد يلتقي السفير الباكستاني لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك