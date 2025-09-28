المصرف التجاري السوري يطلب من المتقاعدين تحديث بياناتهم لسحب مستحقاتهم عبر الهرم

دمشق-سانا

دعا المصرف التجاري السوري اليوم جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم المالية عبر شركة “هرم بيراميد” للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، وعلى رأسها رقم الهاتف المحمول.

وأوضح المصرف في بيان رسمي تلقت سانا نسخة منه أن خدمة السحب الجديدة تتيح للمتقاعد حامل بطاقة التجاري سحب الأموال مباشرة من مراكز شركة “الهرم”، بشرط تطابق رقم الهاتف المُصرَّح عنه مع الرقم المُسجَّل في بيانات المصرف، ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد إبراز البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

وكان المصرف التجاري السوري قد أعلن مطلع أيلول الجاري عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمتقاعدين سحب مستحقاتهم المالية باستخدام بطاقات الصراف الآلي الصادرة عنه، عبر منافذ شركة “هرم بيراميد”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوسيع خيارات السحب المالي.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود المصرف لتحديث منظومة الدفع وتوفير حلول مرنة للمتقاعدين، بما يضمن سرعة الوصول إلى المستحقات المالية ويخفف من أعباء التنقل والانتظار.