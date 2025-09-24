ارتفاع أسعار النفط عالمياً

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً جديداً اليوم، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، وذلك على خلفية تراجع مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار حالة الضيق في الإمدادات بالسوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً لتصل إلى 67.90 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً مسجلة 63.69 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أمس مكاسب تجاوزت دولاراً للبرميل، مدعومين بتعثر محادثات استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أوقف تدفق الإمدادات عبر خط الأنابيب إلى تركيا، رغم وجود مساعٍ للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة، حيث يطالب منتجون رئيسيون بضمانات لسداد الديون المستحقة.

يشار إلى أن أسعار النفط تشهد تقلبات متواصلة في ظل توترات جيوسياسية وتذبذب مستويات الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات الإنتاج التي تعتمدها منظمة “أوبك بلس”.