اتفاقية بين المركزي وماستر كارد لتطوير المدفوعات الرقمية في سوريا

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد، للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

ووفقاً لما نشره المركزي على قناته على تلغرام فإن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية الأساسية بالنسبة لملايين الأشخاص، وتعكس رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز الشمول والمرونة وتكافؤ الفرص من خلال التكنولوجيا.

وأشار المركزي إلى أن هذه الشراكة تسهم في بحث سبل التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى داخل سوريا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما ستضمن نقل المعرفة على أرض الواقع من خلال تدريبات مخصصة، وتبادل تقني لبناء الخبرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وقال حاكم المركزي عبد القادر الحصرية: “تمثل ماستر كارد بما تمتلكه من شبكة عالمية واسعة، وحلول تقنية متطورة، وخبرة عميقة في قطاع المدفوعات، واحداً من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدعم جهودنا الرامية لبناء نظام مالي قوي”.

وأكد الحصرية أن توقيع المذكرة يضع إطاراً تعاونياً لتشارك وتبادل الخبرات في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في سوريا، ودفع مساعي المركزي لتوسيع نطاق الشمول المالي، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيكون ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد السوري ومجتمع الأعمال.

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستر كارد آدم جونز: إن المذكرة تعكس قناعة الشركة والمركزي بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية، ونحن جاهزون لاستكشاف فرص تطوير نظام مدفوعات يخدم المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في هذه السوق الواعدة.

وأشار إلى تطلع الشركة لإتاحة آفاق أوسع لعالم المدفوعات العالمية أمام الشعب السوري، وتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال لدعم منظومة الخدمات المالية المحلية.

وحسب المركزي تمثل المذكرة إطاراً أولياً للتعاون مع ماستر كارد، وستكون هناك خطوات لاحقة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يشمل برامج تدريبية وورشات عمل تقنية، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات بما يخدم تطلعات الأفراد والشركات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.

وماستر كارد واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة بخدمات الدفع الالكتروني ومقرها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لإصدار بطاقات الدفع “الائتمان، الخصم، مسبقة الدفع” التي تسمح لحامليها إجراء عمليات الشراء والسحب النقدي ودفع الفواتير عبر نقاط البيع في المتاجر حول العالم وعبر الإنترنت.