معرض خان الحرير.. شركات ألبسة الأطفال تؤكد دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التصدير

شكلت مشاركة شركات صناعة ألبسة الأطفال في معرض الملابس السوري “خان الحرير- موتكس”، فرصة لإبراز جودة المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق.

وأكد الصناعيون المشاركون أهمية دعم الصناعة المحلية وفتح نوافذ جديدة للتصدير، مع التشديد على ضرورة وضع ضوابط للحد من تدفق البضائع المستوردة وحماية المنتج الوطني.

لؤي أبو بكر من شركة “الطفل الأنيق الأول” لصناعة الألبسة الولادية، أشار إلى أن الشركة تحرص على تقديم ملبوسات الأطفال بجودة عالية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي للمعرض، فتح أسواق خارجية لتصدير المنتج الوطني، مع المطالبة بالمعاملة بالمثل مع الدول التي لا تسمح بدخول المنتجات السورية إليها.

وأوضح أبو بكر أن الشركة تعتمد على الأقمشة الوطنية نظراً لجودتها، داعياً إلى دعم الصناعة النسيجية ولاسيما في مجال توفير الطاقة، بما يسهم في تخفيض التكلفة.

قيود على الاستيراد

من جانبه بين بسام غني من شركة “جيب مود”، أن المشاركة في المعرض تأتي للتأكيد على أن المنتج الوطني حاضر في السوق وقادر على المنافسة، مبيناً أن الشركات الوطنية تتطلع من خلال هذه الفعاليات إلى زيارة الوفود الخارجية والاطلاع على جودة ملابس الأطفال؛ تمهيداً لإبرام اتفاقيات وعقود تصدير.

ولفت غني إلى ضرورة وضع قيود على البضائع المستوردة، مثل التشديد في موضوع الجمركة، وذلك للحفاظ على مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق.

فتح نوافذ للتصدير

بدوره أشار يوسف علي كاج من شركة “ربيع الوادي”، إلى أن الهدف الأساسي من المشاركة في المعرض هو البحث عن فرص لتصدير المنتجات، ولاسيما أن الأسواق المحلية امتلأت بالبضائع المستوردة، التي أضعفت تنافسية المنتج الوطني، مطالباً بالمحافظة على الصناعة النسيجية الوطنية؛ لأنها تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وحذر علي كاج من أن استمرار التحديات التي تواجه صناعة ملابس الأطفال، ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وابتعاد أصحاب الخبرة عن هذا القطاع.

عودة الاستثمارات إلى سوريا

في السياق، بين محمد وادي من شركة “الوادي”، أن المعرض يشكل فرصة لعرض تصميمات ملابس الأطفال الجديدة والتعريف بها، موضحاً أن الشركة أغلقت مصانعها في مصر وتركيا وافتتحت مصنعاً جديداً في حلب، انطلاقاً من الواجب الوطني في عودة الصناعيين السوريين المغتربين لإحياء الصناعة الوطنية.

وأكد وادي أن تطوير الآلات الصناعية يشكل ضرورة ملحة لأنه ينعكس على جودة المنتج، مع التأكيد على أهمية الابتكار والإبداع في التصاميم، لمواكبة التطورات العالمية في هذه المهنة.

وانطلقت أمس فعاليات معرض “خان الحرير – موتكس” التخصصي بدمشق، بمشاركة 220 شركة وطنية في صناعة الألبسة، وحضور أكثر من 400 رجل أعمال سوري وعربي ومن دول المنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم التصدير، وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.