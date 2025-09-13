نائب وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على واقع المناطق الصناعية في الباب والراعي

وخلال الجولة التي جرت اليوم، تم استلام إدارة هذه المناطق الصناعية بشكل رسمي من قبل إدارة المنطقة، ومتابعة آلية العمل فيها، كما شملت الجولة زيارة عدد من المعامل والاطلاع على واقعها واحتياجاتها.