نائب وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على واقع المناطق الصناعية في الباب والراعي

حلب-سانا
أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان برفقة إدارة منطقة الباب زيارة تفقدية للمناطق الصناعية في مدينتي الباب والراعي بمحافظة حلب، اطلع خلالها على واقع العمل والصعوبات والمعوقات التي تعترضه.
وخلال الجولة التي جرت اليوم، تم استلام إدارة هذه المناطق الصناعية بشكل رسمي من قبل إدارة المنطقة، ومتابعة آلية العمل فيها، كما شملت الجولة زيارة عدد من المعامل والاطلاع على واقعها واحتياجاتها.
واستمع عبد الحنان لمطالب الصناعيين بهدف معالجتها، وتقديم الدعم اللازم، لتعزيز الحركة الصناعية، بما يخدم المصلحة العامة.