اتفاق سوري سعودي لتطوير معمل إسمنت عدرا يعكس تحولاً في التعاون الاقتصادي الإقليمي

إسطنبول-سانا

وقّعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” اتفاقاً إستراتيجياً مع مجموعة إسمنت الشمالية السعودية، لتأهيل وتطوير معمل إسمنت عدرا، وذلك على هامش مؤتمر ENTERCEM 2025 الدولي لصناعة الإسمنت، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

الاتفاق، الذي يُعدُّ خطوة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي السوري – السعودي، يشمل تدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً، وتطوير خطوط الإنتاج والمخابر، وخفض الكلفة التشغيلية، إلى جانب إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت واستيراد مادة الكلنكر، خلال فترة تنفيذ تمتد 120 يوماً.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الجانبين خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق بتاريخ الـ 24 من تموز الماضي، ويعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات الصناعية في مرحلة إعادة الإعمار.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، قدّم المدير العام لشركة “عمران” محمود فضيلة عرضاً تناول فيه واقع صناعة الإسمنت في سوريا، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى فرص الاستثمار وتحليل حركة العرض والطلب خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن القطاع يُعدُّ من أبرز القطاعات الإستراتيجية في دعم البنية التحتية وإعادة بناء ما دمره النظام البائد.

يمثل الاتفاق بين “عمران” السورية و”إسمنت الشمالية” السعودية خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الصناعي العربي، ويعكس التوجه نحو الاستثمار في قطاع الإسمنت أهمية هذا المجال في دعم إعادة الإعمار، كما يؤكد حضور سوريا في المحافل الدولية قدرتها على استقطاب الشراكات الإستراتيجية رغم التحديات.