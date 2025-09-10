توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل

دمشق-سانا

وقّعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور الإماراتية اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية في المنطقة الساحلية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في فندق الفورسيزن بدمشق، بحضور وزيري المالية محمد يسر برنية والسياحة مازن الصالحاني، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية.

المذكرة التي وقعها مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تهدف إلى تطوير مشاريع ضخمة في مدينة اللاذقية، تسهم في تعزيز السياحة المستدامة وتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين البنية الاقتصادية في المنطقة.

وزير السياحة مازن الصالحاني أكد في تصريح لـ سانا أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع الخارطة السياحية في سوريا، وإنشاء وجهات جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين وتعمل على تذليل العقبات وفق القوانين النافذة.

من جهته، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على التزام الحكومة السورية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضمن راحة المستثمرين وتدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مثمناً تبرع رجل الأعمال خلف الحبتور بأكثر من 6 ملايين دولار لصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية في سوريا.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عبّر عن سعادته بزيارته الأولى لسوريا، مؤكداً أن هدفه من هذه الشراكة هو التعاون مع الشعب السوري لبناء مستقبل مشترك، مشيداً بخبرة الكوادر السورية وخصوبة الأرض بالأفكار والمبادرات، وواصفاً الاتفاق بأنه بداية لتعاون أوسع بين الإمارات وسوريا.

وتُعدُّ مجموعة الحبتور، التي تأسست عام 1970، واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمركز في دبي، حيث تنشط في قطاعات الإنشاءات، السياحة، التعليم، والعقارات، وتُعرف بمشاريعها الكبرى في المنطقة.