توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل

2L6A2755 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل

دمشق-سانا

وقّعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور الإماراتية اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية في المنطقة الساحلية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في فندق الفورسيزن بدمشق، بحضور وزيري المالية محمد يسر برنية والسياحة مازن الصالحاني، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية.

2L6A2783 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل

المذكرة التي وقعها مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تهدف إلى تطوير مشاريع ضخمة في مدينة اللاذقية، تسهم في تعزيز السياحة المستدامة وتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين البنية الاقتصادية في المنطقة.

وزير السياحة مازن الصالحاني أكد في تصريح لـ سانا أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع الخارطة السياحية في سوريا، وإنشاء وجهات جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين وتعمل على تذليل العقبات وفق القوانين النافذة.

2L6A2666 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل

من جهته، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على التزام الحكومة السورية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضمن راحة المستثمرين وتدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مثمناً تبرع رجل الأعمال خلف الحبتور بأكثر من 6 ملايين دولار لصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية في سوريا.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عبّر عن سعادته بزيارته الأولى لسوريا، مؤكداً أن هدفه من هذه الشراكة هو التعاون مع الشعب السوري لبناء مستقبل مشترك، مشيداً بخبرة الكوادر السورية وخصوبة الأرض بالأفكار والمبادرات، وواصفاً الاتفاق بأنه بداية لتعاون أوسع بين الإمارات وسوريا.

وتُعدُّ مجموعة الحبتور، التي تأسست عام 1970، واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمركز في دبي، حيث تنشط في قطاعات الإنشاءات، السياحة، التعليم، والعقارات، وتُعرف بمشاريعها الكبرى في المنطقة.

2L6A2685 1 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل
2L6A2707 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل
2L6A2831 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتنفيذ مشاريع في الساحل
وزير الزراعة من حماة: العمل لإعادة هيكلة الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وإعادته لمساره الصحيح
مديرة صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع المسؤولين فيها
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
وزير الطاقة السوري يبحث مع نظيره القطري آفاق التعاون في مجال النفط والغاز
انطلاق معرض موتوريكس إكسبو 2025 بعد غد في مدينة المعارض بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك