وزير الزراعة يبحث في الرياض فرص تطوير الثروة السمكية مع “نقوا” السعودية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم في الرياض مع مسؤولي شركة “نقوا” السعودية للاستزراع السمكي سبل التعاون المشترك، وفرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، تم طرح فكرة تأسيس مشاريع مشتركة تستفيد من الخبرات السعودية المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي في سوريا وتعزيز الأمن الغذائي.

الوزير بدر الذي رافقه وفد من الوزارة قام بجولة ميدانية في مجمع الشركة، اطلع خلالها على مراحل الاستزراع والحصاد، وخطوط الإنتاج والتغليف، واستمع إلى شرح مفصل من مجلس إدارة الشركة حول المشاريع القائمة وآليات العمل المتبعة.

كما شارك في الجولة المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة استراتيجية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

ويشكّل اللقاء خطوة واعدة نحو بناء شراكات استراتيجية في قطاع الثروة السمكية بين سوريا والسعودية، والاستفادة من الخبرات السعودية قد تفتح آفاقاً جديدةً للنهوض بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، وتبقى الإرادة المشتركة حجر الأساس في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع تنموية ملموسة.