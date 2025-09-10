ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من “دليل الإسفلت الأمريكي

DSC 6887 1 ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من "دليل الإسفلت الأمريكي

دمشق-سانا

أعلنت نقابة المهندسين في سوريا عن إنجاز ترجمة كتاب “THE ASPHALT HANDBOOK” المعروف بدليل الإسفلت الأمريكي، والمعتمد عالمياً في تنفيذ مشاريع الطرق والإسفلت وفق أحدث المعايير الفنية والعلمية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات إعادة الإعمار.

نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي 2 1 ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من "دليل الإسفلت الأمريكي

وأوضح نقيب المهندسين مالك حاج علي في تصريح لـ سانا أن الدليل يمثل مرجعاً أساسياً للمقاولين، والمهندسين، والاستشاريين، والهيئات الحكومية، ولكل العاملين في قطاع صناعة الإسفلت، حيث يزودهم بالمعلومات الفنية المتطورة المتوافقة مع المعايير الدولية.

امين سر نقابة المهندسيين السوريين رصين عصمت 3 ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من "دليل الإسفلت الأمريكي

من جانبه، أشار أمين سر النقابة رصين عصمت إلى أن الكتاب يتضمن طيفاً واسعاً من موضوعات تكنولوجيا الإسفلت من بينها: تصميم الخلطات الإسفلتية، عمليات التصنيع والمعالجة، تقنيات الرصف وصيانة الطرق، إضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في هذه الصناعة.

ويأتي إصدار النسخة العربية من الدليل في سياق جهود النقابة لتوفير المراجع العلمية المتخصصة، ودعم الكوادر الوطنية بالمصادر التقنية التي تسهم في إنجاح مشاريع إعادة الإعمار.

DSC 6885 1 ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من "دليل الإسفلت الأمريكي
