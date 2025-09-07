تفريغ باخرة خامسة محمّلة بـ15 ألف طن قمح في مرفأ اللاذقية وسط رقابة مشددة

اللاذقية-سانا

شهد مرفأ اللاذقية اليوم عملية تفريغ الباخرة الخامسة المحمّلة بـ15 ألف طن من القمح، وذلك بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب سفر، الذي أجرى جولة ميدانية لتفقد آلية التفريغ بالتنسيق مع إدارة المرفأ والجهات المعنية.

سفر أكد في تصريح لوكالة سانا أن عمليات تفريغ البواخر تخضع لإجراءات دقيقة نظراً لارتباطها بمواعيد النقل إلى المحافظات، وجدولة الطحن، وإيصال الدقيق إلى المخابز، مشيراً إلى أن الجولة تهدف إلى متابعة حسن سير العمل ومعالجة التحديات المتعلقة بالنقل والإجراءات الإدارية واللوجستية بالتنسيق بين الإدارات المعنية.

وأوضح أن لجاناً متخصصة تقوم بسحب عينات فور وصول الباخرة وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مع اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة لضمان سلامة المادة المستوردة قبل توزيعها.

من جهته، أشار مدير مرفأ اللاذقية عبد الحميد الوهب إلى أن تحسينات ملموسة طرأت على أداء أعمال التفريغ بعد معالجة الإشكاليات الفنية المتعلقة بالكباشات والروافع، موضحاً أن مدة التفريغ ترتبط بوزن الحمولة، حيث يتم تحميل نحو 2500 طن يومياً، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لفرق المناولة 5000 طن، ويجري العمل على رفعها إلى 7000 طن يومياً.

وتحمل الباخرة الحالية 15 ألف طن من القمح، وتأتي ضمن سلسلة توريدات وصلت إلى سوريا بعد التحرير، شملت أربع بواخر سابقة محمّلة بنحو 100 ألف طن من القمح، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المادة الأساسية للمواطنين.