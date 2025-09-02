مشاركة واسعة لشركات الشحن والاستيراد في معرض دمشق الدولي تعكس تعافي الاقتصاد السوري

ريف دمشق-سانا

مشاركة واسعة من شركات الشحن والاستيراد والخدمات اللوجستية في الدورة الثانية والستون من معرض دمشق الدولي، المقامة على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق، في مؤشر واضح على تعافي الاقتصاد السوري وتنامي بيئة الأعمال والاستثمار بعد التحرير.

وأكدت ممثلو عدة شركات عاملة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في تصريحات لـ«سانا»، أن مشاركتها تهدف إلى عرض خدماتها المتنوعة في مجالات النقل البري والجوي والبحري، إضافة إلى الترانزيت الدولي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً.

خدمة ترانزيت تربط تركيا بسوريا ودول الخليج

في هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة المحيطات الخمسة للخدمات اللوجستية، فهمي الشريف، أن شركته تقدم خدمات متكاملة تشمل النقل البري والجوي والبحري، والتخليص الجمركي، مع إطلاق خدمة ترانزيت جديدة عبر الأراضي السورية من تركيا، تستهدف تسهيل نقل البضائع إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والعراق والأردن.

وأشار الشريف، إلى أن هذه الخدمة الجديدة تمثل خطوة نوعية بعد 14 عاماً من انقطاعها، وتعزز من موقع سوريا كممر لوجستي إقليمي.

تعزيز لدور الشحن في الاقتصاد الوطني

ولفت الشريف إلى أن معرض دمشق الدولي، يعد منصة مهمة لإبرام اتفاقيات تعاون مع شركات محلية ودولية، مؤكداً أن شركته أبرمت خلال فترة المعرض عدة عقود تعزز من حركة الشحن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قرار فتح الترانزيت للسوق السورية، والسماح بدخول السيارات الأجنبية، سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الشحن، متمنياً تعميم هذا التوجه في دول المنطقة. من جانبه، أكد صاحب مجموعة MJ غروب القابضة محمد جمران، أن مشاركتهم في الدورة الحالية هي الأولى لهم في معرض دمشق الدولي، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل في الاستيراد والشحن من عدة دول آسيوية مثل الصين والهند وكوريا واليابان، إضافة إلى السوق المحلية.

وذكر جمران، أن المعرض شكل فرصة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية والتعرف على زبائن جدد، مؤكداً أن المجموعة تقدم خدمات متكاملة تشمل تأمين وفحص المواد قبل الشحن، والتخليص الجمركي حسب رغبة الزبون.

تحسن بيئة العمل يعيد الثقة للمستثمرين

وأكد جمران أن الإجراءات الجمركية في سوريا أصبحت أكثر تنظيمًا ووضوحًا بعد التحرير، ما ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتحسين بيئة العمل، وأعاد الثقة للمستثمرين والتجار.

وختم بدعوة التجار وأصحاب الشركات الكبرى إلى العودة للسوق السورية، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة توفر بيئة داعمة وتسهيلات استثمارية متنوعة.

و يعكس معرض دمشق الدولي تعافي الاقتصاد السوري وعودة النشاط في قطاعات الشحن والاستيراد والخدمات اللوجستية، مع تركيز متزايد على تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة التجارة عبر سوريا