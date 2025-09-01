شركات مصرية متنوعة تسجل حضورها في معرض دمشق الدولي 2025

دمشق- سانا

يستقطب معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 مجموعة متنوعة من الشركات المصرية التي تمثل عدة قطاعات اقتصادية، منها القطاع الغذائي، الكيميائي، الأخشاب ومواد البناء، حيث تسعى هذه الشركات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات السورية.

وفي تصريح لـ “سانا”، أوضح مدير الجناح المصري في المعرض، حاتم فؤاد، أن 10 شركات مصرية تشارك هذا العام، رغم أن العديد من الشركات الأخرى كانت ترغب في المشاركة ولكن قصر الوقت بين الدعوة وافتتاح المعرض حال دون حضورها.

وأضاف فؤاد: إن المعرض يُعد فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون بين مصر وسوريا وزيادة الاستثمارات المتبادلة، داعياً الشركات السورية للمشاركة في المعارض المصرية القادمة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

بناء شراكات استراتيجية مع سوريا

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تاجوري المتخصصة في إنتاج مواد البناء في مصر والإمارات، محمد التاجوري، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو العمل على إنشاء شراكات بين الشركات المصرية والسورية، وإقامة علاقات تجارية إستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن المعرض يُعد منصة أساسية لسوريا الجديدة التي تسعى لاستعادة مكانتها في المنطقة العربية بعد فترة من العزلة بسبب سياسات النظام البائد، متوقعاً أن يشهد قطاع الأعمال في سوريا انفتاحاً واسعاً في المستقبل.

نافذة على فرص التعاون

أكد مدير مبيعات شركة حديد العشري، محمد علي، أن المشاركة في المعرض بعد انقطاع طويل تُمثل فرصة قيمة لإجراء لقاءات مع المسؤولين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأوضح علي أن الشركة تضم 6 مصانع متخصصة في إنتاج أنواع الحديد المختلفة، وأنه تم عقد اجتماعات مع وزارات الاقتصاد والصناعة، النقل والإسكان السورية لبحث سبل التعاون المشترك.