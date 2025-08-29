مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي-السوري محمد أبو نيان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

وأكد إدلبي خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين كالمشاريع العقارية وتطوير البنى التحتية والنقل الداخلي، ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات.

بدوره أكد أبو نيان أن انعقاد معرض دمشق الدولي شكّل فرصة عملية لعرض الإمكانات المتاحة، وبحث مشاريع إستراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمناً جهود محافظة دمشق لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.