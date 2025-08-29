مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

DSC 0938

دمشق-سانا
بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي-السوري محمد أبو نيان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

DSC 0934

وأكد إدلبي خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين كالمشاريع العقارية وتطوير البنى التحتية والنقل الداخلي، ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات.

بدوره أكد أبو نيان أن انعقاد معرض دمشق الدولي شكّل فرصة عملية لعرض الإمكانات المتاحة، وبحث مشاريع إستراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمناً جهود محافظة دمشق لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

DSC 0937
DSC 0935
DSC 0927
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المنظمة العالمية للتحكيم الدولي مجالات التعاون
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
وزير المالية يبحث مع القائمة بالأعمال النرويجية العلاقات المالية الثنائية
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
“إيثر” تهبط و”بتكوين” تصمد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك