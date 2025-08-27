بحضور الرئيس الشرع ومشاركة محلية ودولية واسعة.. افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي

ريف دمشق – سانا

برعاية الرئيس أحمد الشرع، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، بمشاركة أكثر من 800 شركة محلية ودولية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال الرئيس الشرع: “لطالما احتلت الشامُ عبر تاريخها التجاري، المراكزَ المرموقةَ بين دولِ العالم حيث أكسبها موقعُها الهام، تميُّزًا بما تقدمُهُ من خدمات، وما توفرُهُ من رعاية، ما جعلها بيئةً آمنةً لسلامةِ القوافلِ التجارية فكانت منطقةً حيويةً مزدهرة، على طريقِ القوافلِ التجاريةِ بين الشرقِ والغرب”.

وأضاف الرئيس الشرع: “اشتُهرت الشامِ بصناعاتِها التاريخية، من المعادنِ والنسيج، والصناعاتِ الغذائيةِ والسياحية فكانت الشامُ مركزاً استراتيجيّاً للتداولِ التجاري، والاستثمارِ الصناعي لدولٍ عدة ووصلت منتجاتُها الصناعيةُ لسائرِ أصقاعِ الأرض، ولا سيما تلك الصناعاتُ التي تحملُ ثقافةَ الأرضِ وحضارتِها”.

من جانبه، قال محمد حمزة، المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، في كلمته: “من دمشق نعلن بفخر انطلاق الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، ليكون نقطة تنفتح منها سوريا على العالم”. وأضاف أن هذه الدورة هي الأولى بعد “سقوط النظام البائد وتحرير الشام”، معتبراً إياها “صفحة جديدة في علاقة سوريا مع العالم”.

بدوره قال رجل الأعمال السعودي عصام المهيدب :”جئنا إلى سوريا الحبيبة مهد الحضارات التي أضاءت دروب المعرفة للبشرية لنؤكد عمق روابط الأخوة بين بلدينا الشقيقين قيادةً وشعباً، وأن حاضر سوريا شاهد على قدرتها على النهوض” ،وأضاف أن المعرض يمثل “منصة واعدة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات”.

ونقل وزير التجارة التركي عمر بولات تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً دعم بلاده لمسيرة سوريا الجديدة بعد الثامن من كانون الأول. وقال: “لدينا روابط تاريخية واجتماعية عميقة مع الشعب السوري، وسنقدم كل العون للحكومة السورية للنهوض بسوريا بعد سنوات من الحرب”. وأكد أن إعادة إعمار سوريا أولوية بالنسبة لتركيا.

من جهته، نقل مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، معبراً عن سعادته بوجوده في دمشق ، وكشف أن المشاركة السعودية تأتي استكمالاً للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقاً مع سوريا بقيمة 24 مليار ريال سعودي، وأن اتفاقيات جديدة في قطاعات مثل الطاقة ستُوقّع قريباً. وأكد أن “سوريا لن تكتفِ بأن تستقبل العالم من جديد بل ستلهم العالم من جديد”.

